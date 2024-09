Frattura gravissima in Serie A: girone d’andata finito | Operazione d’urgenza

Brutte notizie per il calciatore, rimasto vittima di un pesante infortunio. Intervento chirurgico richiesto per lui e stop di varie partite.

Siamo giunti ormai ad uno dei primi crocevia della stagione calcistica. Dopo la prima pausa nazionali infatti i club sono pronti a tornare alla carica e ad ottenere ottimi risultati. Tra il ritorno dei campionati e l’inizio delle competizioni europee, le squadre saranno impegnate in tanti match, vista anche la modifica di alcune coppe, che porta a giocare molte più gare.

E’ chiaro che da adesso in poi gli allenatori avranno bisogno di tutto l’aiuto possibile per poter rendere al meglio. Ovviamente in questa fase delicata uno dei maggiori rischi è quello di avere calciatori infortunati in rosa.

Una sciagura del genere è capitata ad un calciatore del nostro campionato. Questo si è fatto male in maniera piuttosto pesante, tanto da riportare una grave frattura, che lo costringerà a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Per lui il girone di andata di Serie A è già bello e finito.

Ko pesante e stop di diverse settimane

Nella giornata di domenica, durante la partita di Marassi giocata tra Genoa e Roma, la quale si è conclusa con il risultato di 1-1, Alexis Saelemaekers ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 50esimo del primo tempo a causa di un problema alla caviglia destra.

Fin da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi, e i conseguenti esami strumentali a cui si è sottoposto non hanno lasciato ombra di dubbio: per il belga si tratta di una frattura, che lo costringerà a dover finire sotto i ferri. Di conseguenza mister Daniele De Rossi dovrà fare a meno di lui per diverso tempo.

Girone d’andata praticamente finito per il belga

I tempi di recupero per l’ex esterno di Bologna e Milan saranno sui due mesi, a cui poi si aggiungerà un breve periodo in cui lo stesso dovrà rimettersi in forma per tornare alla condizione ideale.

Dunque Capitan Futuro dovrà rinunciare a lui quasi per tutto il girone di andata. Un duro colpo dunque per la Magica, che già non sta vivendo un avvio di stagione molto fortunato, e che in questo modo vede peggiorare in maniera ulteriore la sua situazione.