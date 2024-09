“Volevo andare proprio lì”: Roma, che smacco per i tifosi | L’idolo ha già dimenticato tutto

Dichiarazioni tremende per il popolo di fede giallorosso, che è andato su tutte le furie dopo aver ascoltato quanto detto dal vecchio idolo.

E’ stata una lunga estate in casa Roma sul fronte del mercato. Il club della città eterna infatti è stato spesso e volentieri al centro di voci e trattative.

Conclusa questa finestra di trasferimenti, per la squadra romana è arrivato il momento di pensare solo ed esclusivamente al campo, soprattutto dopo che nelle prime gare stagionali le cose non sono andate come ci si aspettava.

Ma a gettare delle scure nubi su Trigoria ci ha pensato nelle scorse ore un vecchio idolo dei tifosi, che ha dato uno smacco assoluto ai tifosi e a tutto l’ambiente.

Le parole del giocatore che gelano il popolo romanista

Come ben sappiamo uno degli affari che la Roma ha concluso nella sessione di mercato scorsa è lo scambio con il Milan tra Saelemaekers e Abraham. E’ proprio il bomber inglese che nelle scorse ore ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura con il Diavolo, dicendo che era proprio nel club sette volte campione d’Europa che voleva trasferirsi. Parole che senza dubbio hanno lasciato un po’ l’amaro in bocca ai tifosi, che lo hanno sempre sostenuto come un idolo assoluto. Di seguito le sue dichiarazioni.

”Sono cresciuto con il Milan. La reputo una squadra eccellente. Mi si chiede spesso come voglio giocare. Sono sempre pronto ad affrontare nuove sfide. Spero di avere buoni risultati, di avere un impatto positivo, siamo con il vento in poppa. Quando ho visto il Milan interessato a me non ho fatto altro che aspettare, dicendomi mille e mille volte che era il posto in cui volessi essere”.

Abraham-Roma, una storia non andata sempre per il verso giusto

Arrivato dal Chelsea come un colpo assoluto, il centravanti ha spesso disatteso le aspettative, forse fatta eccezione per il suo primo anno in giallorosso. A completare l’opera in maniera negativa poi ci ha pensato il grave infortunio al legamento crociato patito sul finire di due stagioni fa.

Con uno scorso campionato passato quasi totalmente ai box, adesso per lui era arrivato il momento di cambiare aria, e andare al Milan è una grossa opportunità. Allo stesso tempo però di sicuro Abraham non dimenticherà mai l’affetto e l’amore che gli hanno sempre riservato i tifosi e tutto l’ambiente romanista.