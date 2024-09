“Mai alla Roma”: doccia fredda per i giallorossi | Un grande nome esclude l’approdo alla Magica

Annuncio chiaro di un grande protagonista del calcio europeo. Per nessun motivo al mondo si trasferirebbe nel club giallorosso.

Nonostante la stagione calcistica stia per entrare ormai nel vivo, e il mercato è chiuso da diversi giorni, non si placano le voci e le indiscrezioni riguardanti i possibili trasferimenti di calciatori e non solo nei club.

In casa Roma ad esempio, anche se in estate è stata fatta una campagna acquisti con i fiocchi, non si calmano in alcun modo le indiscrezioni su possibili acquisti o cessioni future.

Nelle scorse ore però l’ambiente giallorosso è stato praticamente gelato dalle dichiarazioni di un grande protagonista del calcio europeo che ha messo subito le cose in chiaro. Le sue parole sono state molto chiare, e ha fatto capire in maniera alquanto esplicita che non si trasferirà mai nel club romanista.

Le parole che gelano il club capitolino

Sergio Conceicao è libero dopo la fine della lunga esperienza sulla panchina del porto. L’ex centrocampista adesso si sta concedendo un po’ di tempo per se stesso, e di tanto in tanto parla ai microfoni del suo passato e del suo futuro. Di recente ad esempio l’allenatore ha parlato a ‘Radiosei’, ricordando con grande piacere il suo periodo alla Lazio, e mettendo in chiaro una cosa specifica: non allenerà mai la Roma. Di seguito le sue parole.

”Mi viene la pelle d’oca quando sento parlare dei miei gol con la Lazio. Non ho mai dimenticato la Lazio. Mi sono divertito molto, mi è rimasta nel cuore. Sono un professionista, non so mai dove andrò a finire. Questo posto, senza dubbio, mi ha riempito il cuore. L’anno scorso in Champions League durante una diretta ho detto e continuo a dire forza Lazio. Devo guardare avanti, allenerei qualsiasi squadra, ma sicuramente non la Roma”.

Quale futuro per Conceicao?

In estate diverse voci sul suo conto si erano fatte avanti. Tra queste una delle principali riguardava un suo possibile approdo al Milan, che però non si è concretizzato, con il Diavolo che ha preferito puntare su Paulo Fonseca.

Conceicao però è già stanco di riposare, e vuole tornare in pista quanto prima. La cosa certa però è che, nonostante la grande voglia di avere una panchina, non andrà mai alla Roma.