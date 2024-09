Inzaghi non lo vede titolare: caso alla Pinetina | Rottura totale con il nuovo arrivato

Inzaghi non gli ha concesso ancora nessun minuto in stagione. Il giocatore, appena arrivato, sta scivolando nelle gerarchie.

Giorni di quiete alla Pinetina, quelli della sosta, che potrebbero essere rovinati dai primi malumori stagionali. L’Inter ha iniziato il suo campionato per come aveva condotto la sua estate però: ossia in assoluta tranquillità. Un mercato in sordina, senza grandi presentazioni, ma le certezze confermate e i giusti innesti hanno fatto ben sperare l’ambiente inizialmente scosso dal cambio di proprietà.

Il mercato è andato avanti all’insegna del rinnovo di Lautaro, di alcuni colpi necessari, e della conferma dell’allenatore, dei dirigenti, e di tutto quello che lascia ben sperare per questa stagione. Già favorita ai nastri di partenza, con le prime gare i nerazzurri a detta di tutti sono pronti a ripetersi, con lo Scudetto numero 21.

Inzaghi ha diverse frecce a disposizione nella sua faretra, forse troppe, a detta di molti. Sì perché in alcune fasi del campo l’Inter potrebbe anche avere troppa abbondanza, e un giocatore arrivato dal mercato non ha trovato ancora nemmeno un minuto.

Zero minuti per Zielinski

Balza all’occhio il dato su Piotr Zielinski, ex mattatore del Napoli scudettato, un fantasma lo scorso anno, e adesso calato nella nuova avventura interista. Per il polacco però non è ancora stato momento di esordio in campionato. Zero i minuti giocati, concessi da Inzaghi, che lo ha anche portato in panchina.

Lo scorso 4 agosto il giocatore però aveva subito un infortunio, ecco perché il tecnico interista alla fine ha preferito tenerlo ancora ai box. Ecco cosa recitava il comunicato dell’Inter: “Per il centrocampista polacco risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra”. Inoltre Zielinski ha a centrocampo una concorrenza spietata. Ma andiamo a vedere quando potrebbe esordire finalmente con la sua nuova maglia.

Quando torna Zielinski

Un piccolo caso quello di Zielinski, che dopo ferragosto sarebbe già stato a disposizione. Per lui zero i minuti, a parte la non convocazione di Genova. Davanti a lui inoltre c’è uno scalmanato Frattesi, e due inamovibili come Mkhitaryan e Barella.

Insomma non sarà facile per il polacco trovare spazio in campionato, più probabile che nel cuore della stagione con tanti impegni di coppa possa trovare più minuti. Intanto per l’esordio ci si aspetta una sua apparizione dopo la sosta contro il Monza.