Serie C, Marani presenta i playoff: «Spettacolo straordinario, ci sarà anche il Var»

Matteo Marani, presidente della Lega Pro, attraverso i propri canali social ufficiali lanciando un messaggio in vista dell’inizio dei playoff.

Ecco le sue parole:

«Ci siamo, si comincia davvero. In campo il 7 maggio per il nostro playoff. Per la prima volta i playoff avranno un loro logo apposito, saranno i Playoff Serie C NOW e saranno ovviamente i Playout Serie C NOW per le squadre impegnate nella salvezza. Sarà un playoff straordinario, ci saranno 28 squadre e 39 partite. Sarà il primo playoff tutto con il Var. Approfitto per ringraziare gli arbitri e la struttura produttiva. Voglio fare un grande in bocca al lupo a tutti i club, ovviamente ci sarà grandissimo interesse, ci saranno coinvolti 5 milioni di tifosi. Un grande in bocca al lupo alle squadre. E poi una raccomandazione per tutti: il massimo del rispetto e della correttezza. È un grande spettacolo seguito sia negli stadi sia attraverso le TV. A me resta solo di dire ancora in bocca al lupo a tutti».