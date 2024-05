Playoff Serie C: Pescara e Legnago avanti su Pontedera e Lumezzane, reti bianche a Taranto. I risultati parziali

Dopo le vittorie dei rispettivi gironi da parte del Mantova, del Cesena e della Juve Stabia, la Serie B 2024-25 attende la sua quarta e ultima neopromossa. Stasera va in scena il primo turno dei playoff di Serie C, fase dove le squadre si sfidano ancora all’interno del proprio girone. La partita prevede 90 minuti in casa della miglior classificata, la quale ha anche il vantaggio di passare al secondo e ultimo turno che precede i playoff nazionali qualora la partita dovesse concludersi con un pareggio.

Di seguito i risultati parziali delle partite:

GIRONE A

ATALANTA-TRENTO 2-1 (Spalluto, Cissè, Bonfanti)

LEGNAGO-LUMEZZANE 1-0 (Svidercoschi)

GIANA ERMINIO-PRO VERCELLI 2-0 (Fall, Marotta)

GIRONE B

PESCARA-PONTEDERA 2-1 (aut. Mesik, doppietta Cuppone)

GUBBIO-RIMINI 0-0

JUVENTUS U23-AREZZO 0-0

GIORNE C

PICERNO-CROTONE 0-0 (gara iniziata alle 21, primo tempo ancora in corso)

TARANTO-LATINA 0-0

AUDACE CERIGNOLA-GIUGLIANO 1-1 (D’Andrea, Salvemini)