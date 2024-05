Playoff Serie C: Damiani trascina la Juve U23. Taranto e Pescara avanti col brivido. I risultati finali

Si sono appena concluse le partite del primo turno dei playoff di Serie C, fase nella quale le squadre si sfidano in 90 minuti all’interno del proprio girone e in casa della miglior piazzata in classifica.

Nel girone A non ci sono sorprese: l’Atalanta U23 e la Giana Erminio vincono in scioltezza, rispettivamente 3 a 1 e 3 a 0 contro il Trento e la Pro Vercelli, mentre al Legnago di Massimo Donati basta la rete di Svidercoschi per stendere il Lumezzane. Nel girone B il Pescara pareggia 2 a 2 e rischia grosso col Pontedera, ma avendo avuto una classifica migliore riesce a qualificarsi al turno seguente. La Juventus U23 vince 1 a 0 contro l’Arezzo mentre, a Gubbio, il Rimini ribalta i pronostici ed elimina i padroni di casa. Nel gruppo C, invece, l’Audace Cerignola e il Taranto hanno la meglio sul Latina e il Giugliano per via della loro migliore posizione in classifica.

Di seguito i risultati delle partite:

GIRONE A

ATALANTA U23-TRENTO 3-1 (Spalluto, Cissè, Bonfanti, Gimenez)

LEGNAGO-LUMEZZANE 1-0 (Svidercoschi)

GIANA ERMINIO-PRO VERCELLI 3-0 (doppietta Fall, Marotta)

GIRONE B

PESCARA-PONTEDERA 2-2 (aut. Mesik, doppietta Cuppone, Delpupo)

GUBBIO-RIMINI 0-1 (Cernigoi)

JUVENTUS U23-AREZZO 2-0 (rig. Savona, Damiani)

GIORNE C

PICERNO-CROTONE 1-0 (Esposito; gara iniziata alle 21 e giunta al minuto 66)

TARANTO-LATINA 0-0

AUDACE CERIGNOLA-GIUGLIANO 1-1 (D’Andrea, Salvemini)