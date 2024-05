Playoff Serie C: il Picerno vince ed elimina il Crotone, anche il Legnago di Donati al secondo turno. I verdetti

I playoff di Serie C si avviano verso la fase nazionale. Sabato andrà in scena il secondo e ultimo turno che prevede i match tra le squadre appartenenti ai loro rispettivi gironi. Stasera si sono disputate le gare della prima fase, la quale non ha riservato particolari sorprese.

l’Atalanta U23 e la Giana Erminio vincono in scioltezza, rispettivamente 3 a 1 e 3 a 0 contro il Trento e la Pro Vercelli, mentre al Legnago di Massimo Donati basta la rete di Svidercoschi per stendere il Lumezzane. Nel girone B il Pescara pareggia 2 a 2 e rischia grosso col Pontedera, ma avendo avuto una classifica migliore riesce a qualificarsi al turno seguente. La Juventus U23 vince 1 a 0 contro l’Arezzo mentre, a Gubbio, il Rimini ribalta i pronostici ed elimina i padroni di casa. Nel gruppo C, invece, l’Audace Cerignola e il Taranto hanno la meglio sul Latina e il Giugliano per via della loro migliore posizione in classifica. Al Crotone invece non riesce l’impresa e perde 2 a 0 sul campo del Picerno. Di seguito gli abbinamenti del prossimo turno, nel quale subentreranno le quarte classificate in campionato che affronteranno la squadra del proprio girone, tra quelle passate oggi, col peggior piazzamento in campionato:

ATALANTA U23-LEGNAGO

TRIESTINA-GIANA ERMINIO

GUBBIO-PESCARA

PERUGIA-RIMINI

TARANTO-PICERNO

CASERTANA-AUDACE CERIGNOLA