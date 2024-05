Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia: settore ospiti aperto solo ai fidelizzati, al via la vendita

Contrariamente a quanto percepito nelle scorse ore, il settore ospiti del Renzo Barbera sarà aperto ai tifosi del Venezia ma solo a quelli in possesso della Supporters Card Venezia FC.

Attraverso il proprio sito ufficiale il Venezia rende noto quanto segue:

“E’ attiva la prevendita del Settore Ospiti per Palermo – Venezia, semifinale d’andata dei Playoff di Serie B 2023/24, che si disputerà lunedì 20 maggio ore 20:30 presso lo stadio Barbera di Palermo.

La prevendita per il Settore Ospiti sarà attiva fino alle ore 19:00 di domenica 19 maggio.

Come disposto dalle autorità competenti, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti è riservata ai soli titolari di Supporters Card Venezia FC, che non siano residenti nella provincia di Venezia e nella regione Sicilia.

PREZZO BIGLIETTI SETTORE OSPITI

CURVA OSPITI: € 25,50

COME ACQUISTARE

I biglietti del settore ospiti saranno disponibili sul sito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati del circuito Vivaticket”.

Anche il Palermo attraverso il proprio sito ufficiale scrive:

“La vendita dei tagliandi per il settore ospiti è riservata ai soliti titolari di fidelity card Venezia FC, che non siano residenti nella provincia di Venezia e nella regione Sicilia. Sarà possibile acquistare il biglietto, al prezzo di € 25,50, fino alle ore 19:00 di domenica 19 maggio”.

