Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia, Vanoli: «Affronteremo tutta un’altra squadra rispetto all’ultima sfida, siamo pronti»

Alla vigilia della semifinale d’andata Playoff di Serie B 2023/24, che vedrà il Venezia affrontare il Palermo, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato il momento della squadra e l’avversario.

Ecco le sue parole:

«Stiamo tutti bene, questa settimana abbiamo trasformato la rabbia in determinazione in vista della prossima. Dopo la gara di Spezia non avevo nulla da dire ai ragazzi, ognuno di loro doveva trovare le spiegazioni dentro di sé. Tutte queste esperienze vissute in stagione dobbiamo raccoglierle e farne tesoro in vista dei playoff, una seconda chance che siamo stati bravi a conquistare. Si è chiuso un capitolo ma la bellezza è di poterci giocare la seconda opportunità, e per conquistarla dobbiamo dare il 200%. Il Palermo sarà completamente un’altra squadra rispetto all’ultima nostra sfida, dove non stavano molto bene mentalmente. Sarà tutta un’altra storia, però noi ci siamo, siamo pronti e dovremo essere bravi a capire l’atmosfera che ci sarà, ad avere la consapevolezza di essere una squadra forte e ad avere lucidità perché i playoff si giocano in due partite e non in una gara secca. Sta anche ai miei ragazzi far vedere che sono diventati uomini e giocatori veri, e di questo ne sono convinto. Gli interventi di Presidente e Direttore in settimana sono stati giusti, le voci fanno parte del gioco ma noi oggi siamo concentrati esclusivamente sul nostro obiettivo. Bisogna andare là con la consapevolezza di essere una squadra forte, con la lucidità di sapere che è un mini torneo. Il bello del calcio è che c’è sempre un esame, bisogna sempre stare sul pezzo e migliorare per vincere».