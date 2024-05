Malagò: «Agenzia governativa per i controlli? Rischiamo la figuraccia mondiale»

Giovanni Malagò è intervenuto a La Repubblica esprimendosi su un argomento di grande attualità, la bozza di decreto che prevede la possibile creazione di un’agenzia per i controlli finanziari. Malagò ha espresso parole di disappunto e dubbi nei confronti della proposta di legge.

«Questa norma non nasce per migliorare la situazione. Ma per cambiare le regole del gioco. Ho seri dubbi che questo discorso possa essere accettato dagli organismi sportivi internazionali. Quindi, quantomeno, prima di prendere qualsiasi posizione a livello normativo questo va verificato. Altrimenti si rischia la figuraccia mondiale. Al 6 di maggio siamo nel pieno delle iscrizioni dei campionati. La Covisoc produce la sua attività, la documentazione deve essere prodotta entro il 31 maggio, perché poi entro il 30 giugno la Covisoc deve gestire le sue dinamiche. Se passa, da qui al 31 maggio questa agenzia dovrebbe fare nomine, scegliere le figure ed essere immediatamente operativa. Se ci avessero consultato probabilmente avrebbero costruito la questione in modo diverso».