Serie A: pari e reti inviolate tra Udinese e Napoli all’intervallo

Termina il primo tempo del match di Serie A tra Udinese e Napoli. Nei primi minuti di gioco la sfida non è caratterizzata da chiarissime occasioni di gol, ma i ritmi si mostrano molto alti. Al 15′ è il Napoli ad uscire dal guscio: calcio di punizione tagliato battuto da Lindtsrom, Okoye salva in corner anticipando il difensore partenopeo ben appostato in area. Al 16′ il match si ferma per qualche secondo. Le due squadre si sono fermate per un ricordo delle 965 vittime del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976. Applausi dello stadio Bluenergy e numerosi striscioni esposti dai sostenitori bianconeri.

La gara rallenta dal punto di vista dei ritmi e le occasioni scarseggiano fino al minuto 34′: Ehizibue si invola sulla destra e mette in mezzo, Lucca calcia di prima intenzione dal dischetto del rigore e trova l’opposizione di Rrahmani: sul pallone si avventa Samardzic che tenta il tiro a girare dal limite dell’area di rigore, spedendo il pallone sopra la traversa. Il Napoli risponde al 39′: Lindstrom tenta una giocata difficilissima: una mezza sforbiciata dall’interno dell’area dopo una ribattuta della retroguardia bianconera. La palla si perde sopra la traversa. Il match scivola così all’intervallo sul punteggio di 0-0.