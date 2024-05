Torino e il ricordo di “Superga”: insulti ai tifosi dal bus della squadra (VIDEO)

Insulti ai tifosi del Torino durante le celebrazioni per i 75 anni della tragedia di Superga. Alcuni calciatori, infatti, principalmenTe Pellegri e Lovato, hanno risposto alle accuse sui social direttamente ai tifosi.

La società ha fatto sapere che punirà i tesserati responsabili. Un video è stato registrato ed è diventato subito virale sui social. Nell’audio del filmato, si sentono alcune persone parlare dei tanti tifosi accorsi alla basilica con accezioni non positive: “Questi sono gli stessi che ci hanno fischiato ieri”, dice uno, mentre l’altro ha rincarato la dose dicendo “‘sti c******i di me*da”. Alcuni hanno ipotizzato si potesse trattare di Matteo Lovato e Pietro Pellegri ma entrambi hanno smentito ogni coinvolgimento

Complimenti ai giocatori del Torino Fc che dopo un annata deludente giocando il calcio più osceno d'Italia in autobus si permettono pure di dare dei coglioni a dei tifosi che li stanno incitando in una giornata che dovrebbe essere storica ogni volta per calciatori e tifosi pic.twitter.com/tEtWxFPDXn

— Via Tutti 🇰🇵 #Settismo (@brunofernando88) May 4, 2024