Serie A: l’Atalanta la ribalta nella ripresa, contro la Salernitana termina 1-2. La classifica aggiornata

Termina il match tra Salernitana e Atalanta. La prima occasione del match se la crea l’Atalanta al 5′ con una conclusione mancina di Miranchuk che finisce di pochissimo al lato della porta. Dieci minuti più tardi è sempre la dea ad attaccare: numero di Ederson che entra in area scavalcando Coulibaly. Riesce a girarsi il numero 90 dell’Atalanta, la sua conclusione viene deviata poi un rimpallo favorisce Hateboer che colpisce di testa ma manda fuori. Al 18′ sono i padroni di casa a trovare il vantaggio con il gol di Loum Tchaouna! Sterza deciso e la mette nell’angolino dove Carnesecchi non può arrivare. Il gol dopo un breve check al Var per presunto fuorigioco viene convalidato.

Nella ripresa si sveglia l’Atalanta. Scamacca al 57′ rimette in gioco i bergamaschi grazia al gol realizzato da pochissimi passi. Al 63′ è Koopmeiners che con un sinistro chirurgico sroprende l’estremo difensore granata e ribalta la partita. Negli ultimi minuti la Salernitana va vicina al pareggio, ma è Gasperini a portare a casa i tre punti.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 89

Milan 71

Juventus 66

Bologna 64

Atalanta 60 *

Roma 60

Lazio 56

Fiorentina 50*

Napoli 50*

Torino 47

Monza 45

Genoa 43

Lecce 36

Verona 34

Cagliari 32

Empoli 32

Frosinone 32

Udinese 29*

Sassuolo 29

Salernitana 15