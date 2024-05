Serie A: Salernitana-Atalanta la sblocca Tchaouna, granata avanti all’intervallo

Termina 1-0 il primo tempo della gara di serie A tra Salernitana e Atalanta.

La prima occasione del match se la crea l’Atalanta al 5′ con una conclusione mancina di Miranchuk che finisce di pochissimo al lato della porta. Dieci minuti più tardi è sempre la dea ad attaccare: numero di Ederson che entra in area scavalcando Coulibaly. Riesce a girarsi il numero 90 dell’Atalanta, la sua conclusione viene deviata poi un rimpallo favorisce Hateboer che colpisce di testa ma manda fuori.

Al 18′ sono i padroni di casa a trovare il vantaggio con il gol di Loum Tchaouna! Sterza deciso e la mette nell’angolino dove Carnesecchi non può arrivare. Il gol dopo un breve check al Var per presunto fuorigioco viene convalidato. Tchaouna è scatenato e al 33′ va vicino al raddoppio: parte in contropiede e conclude sul secondo palo, ma viene deviata da Scalvini in calcio d’angolo. Termina 1-0 il primo tempo.