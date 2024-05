Alta tensione a Genova: si teme escalation di violenza tra doriani e genoani

Clima molto teso a Genova tra le due sponde del tifo cittadino. Come si legge su “Goal.com” dopo gli scontri di domenica sono ore di altissima tensione a Genova, si teme una escalation di violenza tra le opposte fazioni.

Domenica pomeriggio, in Piazza Alimonda a Genova, alcuni tifosi blucerchiati che festeggiavano l’accesso ai playoff di Serie B conquistato dalla squadra di Pirlo, avrebbero aggredito alcuni supporters del Genoa che si trovavano in un bar cittadino per seguire la sfida contro il Milan.

Nella notte tra domenica e lunedì una delle sigle più attive del tifo doriano, che si trova a Piazzale Adriatico, è stato devastato dagli ultras genoani appena rientrati dalla trasferta di San Siro. Il clima, insomma, è tesissimo tanto che sui social i tifosi del Genoa hanno invitato tutti a svuotare il magazzino dello stadio Ferraris dove si trovano bandiere e striscioni, temendo forse un blitz degli ultras blucerchiati. Intanto lunedì pomeriggio un tifoso del Genoa è stato accoltellato ad un braccio in un bar di Nervi da alcuni ultras sampdoriani.