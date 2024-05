Serie A: il Napoli si ferma di nuovo, Success nel recupero regala l’1-1 all’Udinese. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie A tra Udinese e Napoli. Nei primi minuti di gioco la sfida non è caratterizzata da chiarissime occasioni di gol, ma i ritmi si mostrano molto alti. Al 15′ è il Napoli ad uscire dal guscio: calcio di punizione tagliato battuto da Lindtsrom, Okoye salva in corner anticipando il difensore partenopeo ben appostato in area. Al 16′ il match si ferma per qualche secondo. Le due squadre si sono fermate per un ricordo delle 965 vittime del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976. Applausi dello stadio Bluenergy e numerosi striscioni esposti dai sostenitori bianconeri. La gara rallenta dal punto di vista dei ritmi e le occasioni scarseggiano fino al minuto 34′: Ehizibue si invola sulla destra e mette in mezzo, Lucca calcia di prima intenzione dal dischetto del rigore e trova l’opposizione di Rrahmani: sul pallone si avventa Samardzic che tenta il tiro a girare dal limite dell’area di rigore, spedendo il pallone sopra la traversa. Il Napoli risponde al 39′: Lindstrom tenta una giocata difficilissima: una mezza sforbiciata dall’interno dell’area dopo una ribattuta della retroguardia bianconera. La palla si perde sopra la traversa. Il match scivola così all’intervallo sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa il copione cambia. Al 46′ prima, vera occasione per il Napoli: Cajuste, dopo una progressione di Lindstrom e un errore di Joao Ferreria, tenta la conclusione da posizione defilata, trovando la risposta di Okoye.

Al 51′, pochi minuti dopo, i partenopei la sbloccano con Osimhen: dall’interno dell’area di rigore, gira di testa un cross di Politano e insacca alle spalle di Okoye. Napoli in vantaggio. L’Udinese prova a reagire, ma sono gli ospiti a sfiorare nuovamente il gol: Osimhen, che riceve da Lobotka e calcia di prima intenzione alle spalle di Okoye. Ma dopo revisione al Var, la rete è annullata per fuorigioco del centravanti azzurro. Altra occasionissima del Napoli all’84’ con il proprio numero 9, prima del gol del pari di Success che dentro l’area di rigore controlla, sposta il pallone e spedisce in rete.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 89

Milan 71

Juventus 66

Bologna 64

Atalanta 60 *

Roma 60

Lazio 56

Napoli 51

Fiorentina 50*

Torino 47

Monza 45

Genoa 43

Lecce 36

Verona 34

Cagliari 32

Empoli 32

Udinese 30

Frosinone 32

Sassuolo 29

Salernitana 15