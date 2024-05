Repubblica: “Brunori e Pohjanpalo, bomber contro. La sfida del gol per coltivare un sogno”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Venezia che vedrà affrontarsi due grandi bomber come Brunori e Pohjanpalo.

Per il Palermo, l’importante è non fermarsi mai, ma proseguire sulle ali dell’entusiasmo e sulla rotta tracciata dall’ultimo trionfo. Questa vittoria ha ingrandito le speranze e confermato le ambizioni di una squadra proiettata verso un sogno sportivo chiamato Serie A. Due giorni fa, la vittoria contro la Sampdoria è stata un momento cruciale per ritrovare mentalità e per ottenere una serie di successi consecutivi, cosa che mancava da febbraio quando i rosanero batterono Bari, Feralpisalò e Como.

La Sfida Contro il Venezia

Domani ci sarà un altro scontro verità contro il Venezia, allenato da Paolo Vanoli, diviso in due atti. Si riparte dallo stadio “Barbera”, fresco di record di presenze che confermano la voglia dell’intera città di supportare la squadra. Il match di ritorno si giocherà il 24 maggio al “Penzo”, dove, al termine dei 180 minuti, verrà decretata la finalista degli spareggi per la Serie A. Il Venezia ha il vantaggio dei due risultati su tre (passerebbe anche con un pareggio grazie alla miglior posizione in classifica) ed è ancora amareggiato per aver mancato l’accesso diretto alla Serie A all’ultimo istante, superato dal Como di Fabregas.

Un Finale di Stagione Al Cardiopalma

Durante l’ultima giornata della stagione regolare è successo di tutto: al termine del primo tempo, il Venezia era virtualmente in Serie A grazie al vantaggio di misura sullo Spezia e al contemporaneo 0-1 del Como, sotto per il ventesimo gol stagionale di Tutino. Poi, il dramma: i liguri hanno rimontato con due reti in cinque minuti e un rigore di Verdi ha permesso al Como di festeggiare. Il presidente del Venezia, Duncan Niederauer, ha dichiarato di essere ancora concentrato al «100 per cento sulla possibilità di conquistare la promozione», e i suoi giocatori sono pronti per sfidare il Palermo, già incontrato con esiti alterni.

Gli Incontri Precedenti

A settembre, il Palermo ha inflitto una sconfitta per 3-1 al Venezia, grazie alla tripletta di Brunori, mentre nel match di ritorno in Sicilia, il Venezia ha ribaltato la situazione con un 0-3, con una doppietta di Pohjanpalo.

La Sfida Tra i Bomber

Questa sfida vede confrontarsi due grandi attaccanti: da una parte Brunori, con 17 gol e 5 assist, terzo miglior marcatore nella storia del Palermo dopo Miccoli (66 gol). Dall’altra, Pohjanpalo, il capocannoniere con 22 gol e 4 assist, affiancato dal pericoloso Gytkjaer (11 reti). Nel Venezia milita anche Mato Jajalo, lo straniero con più presenze nella storia del Palermo (147), ma attualmente relegato a un ruolo marginale.

Una Storia di Rivalità e Trasformazioni

La sfida tra Palermo e Venezia ha radici profonde, risalenti ai tempi in cui Maurizio Zamparini acquistò il Palermo dal presidente del Venezia. Questa rivalità è simbolica e rappresenta un crocevia di storie e di emozioni, rievocando episodi di tradimenti e nuove avventure. Adesso, il Palermo spera di scrivere un nuovo capitolo glorioso della sua storia, con la speranza che il sogno della Serie A possa diventare realtà.