Corriere dello Sport: “Palermo verso il Venezia. Gomes, Di Mariano e Di Francesco scalpitano”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista della gara di domani contro il Venezia e le possibili scelte di Mignani.

Sarà un altro pienone al Barbera per la sfida di domani contro il Venezia. Tuttavia, bisognerà vedere quali delle soluzioni adottate contro la Sampdoria saranno riproponibili. Si dovrà verificare il recupero fisico di chi ha speso tanto nella partita precedente, mentre scalpitano altri giocatori di valore che non sono partiti titolari con la Samp: Gomes, Di Mariano e Di Francesco. Mancherà soltanto Ceccaroni, nuovamente infortunato, ma torna disponibile Nedelcearu. Marconi, chiamato in causa dopo molto tempo, ha dimostrato un impegno e un rendimento commoventi.

L’importanza del Supporto del Pubblico

Ci sarà sicuramente un Barbera pieno d’amore, con i tifosi ora più convinti che l’impresa sia possibile. Ieri, durante la prelazione per gli abbonati, sono stati già venduti 17.500 biglietti. Stamattina è iniziata la vendita libera, quindi il pienone è assicurato. La squadra ha appena respirato quanto sia importante, nei playoff, la spinta del proprio pubblico, e questo supporto sarà fondamentale anche contro il Venezia.

Aspetti Tattici e Giocatori Chiave

Verifica del Recupero: Gli sforzi fisici e mentali richiesti nella partita contro la Sampdoria potrebbero influire sulla formazione. Sarà essenziale valutare il recupero dei giocatori chiave per garantire una prestazione all’altezza.

Opzioni di Sostituzione: Con Gomes, Di Mariano e Di Francesco pronti a scendere in campo, Mignani ha a disposizione valide alternative per mantenere alta l’intensità e l’efficacia tattica della squadra.

Ritorni Importanti: L’assenza di Ceccaroni sarà compensata dal ritorno di Nedelcearu. Inoltre, l’impegno e il rendimento di Marconi saranno un elemento positivo su cui contare.

Il Ruolo del Barbera

Il sostegno dei tifosi, già dimostrato nella partita contro la Sampdoria, sarà di nuovo cruciale. La presenza massiccia e l’entusiasmo del pubblico potrebbero dare al Palermo la spinta necessaria per affrontare il Venezia con fiducia e determinazione.

Il Palermo si prepara a un’altra sfida cruciale nei playoff, con la consapevolezza di avere il supporto incondizionato dei propri tifosi. La gestione delle energie dei giocatori e le scelte tattiche di Mignani saranno determinanti per ottenere un risultato positivo contro il Venezia.