Corriere dello Sport: “Lucioni torna leader: «Palermo, ora il Venezia»”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e Lucioni che torna leader in difesa.

Le parole di Fabio Lucioni, leader della difesa del Palermo, riflettono lo stato d’animo della squadra: «Non c’è tempo di festeggiare, cancelliamo subito la soddisfazione per aver passato il turno e ricarichiamoci per la sfida al Venezia». I ritmi serrati dei playoff impongono le loro regole: si rigioca domani e, nell’arco di 180 minuti, bisogna trovare le energie fisiche e mentali per ripetere la prestazione di venerdì contro la Sampdoria. Lucioni ha concluso con orgoglio: «Con questa mentalità e questo spirito di sacrificio ora possiamo dire la nostra». Un messaggio chiaro alla prossima avversaria, il Venezia, che si presenterà con il capocannoniere del campionato, Pohjanpalo.

La trasformazione del Palermo

Il Palermo ha finalmente mostrato un gioco convincente, guadagnando applausi e consensi da un Barbera che raramente aveva visto tale intensità quest’anno. Il successo non è arrivato solo grazie all’impeto e alla determinazione, ma è stato costruito gradualmente anche dal punto di vista tattico. Il lavoro di Mignani, dopo un avvio difficile (nessuna vittoria nelle prime 6 partite), sta iniziando a dare i suoi frutti. Ecco i cambiamenti sostanziali apportati dall’allenatore:

Portiere: Il lancio di Desplanches, una grande promessa rimasta all’ombra di Pigliacelli per una stagione, ha portato a due “clean sheet” consecutivi, cosa successa solo all’inizio del campionato (porta inviolata contro Feralpi Salò e Ascoli).

Diakitè: L’infortunio di Di Mariano ha portato Mignani a sperimentare Buttaro come esterno a tutta fascia, ma la scelta di Diakitè si è rivelata felice. Questa scelta ha migliorato sia la produzione offensiva (con Buttaro e il francese entrambi in gol, 4 reti totali) sia la copertura difensiva, particolarmente sui lati vulnerabili.

Variabilità in attacco: Dalle due punte iniziali, Mignani è passato a una formula che sfrutta i fantasisti in rosa. La sorpresa di venerdì è stata arretrare Brunori sulla trequarti, dando spazio a un ariete come Soleri, permettendo di giocare sia palla bassa che in profondità.

Recupero di Ranocchia: Ranocchia, che Corini non aveva avuto nel periodo negativo della sua gestione, è tornato in campo, contribuendo al miglioramento della condizione generale, come dimostrato dalla corsa di tutti i giocatori nella gara di venerdì. Con questi aggiustamenti tattici e la rinnovata energia, il Palermo si prepara a sfidare il Venezia con la determinazione di continuare il proprio cammino nei playoff.