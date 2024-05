Playoff serie B Catanzaro in semifinale, Vivarini: «Dobbiamo recuperare le energie, sarà una gara molto complicata»

Al termine del match vinto contro il Brescia al primo turno playoff, il tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini ha rilasciato le seguenti parole in sala stampa:

«Con una cornice di pubblico come quella di oggi era impossibile non far divertire la nostra gente. Io voglio sempre organizzare una squadra per fare risultato, ma soprattutto per proporre calcio e fare divertire i tifosi. La nostra annata è stata fantastica e siamo sostenuti da questo meraviglioso pubblico, noi abbiamo ricambiato con queste prestazioni. Prima della partita ho detto ai ragazzi di divertirsi e così è stato. A un certo punto sono saltati tutti gli aspetti tattici, ma chi è subentrato ha portato a casa il risultato con determinazione e cattiveria. Adesso ci prepariamo ad affrontare la partita di martedì. Gol presi? Erano evitabilissimi, due cross dentro l’area di rigore. Sul primo abbiamo reagito bene, mentre sul secondo abbiamo perso l’ordine e si è perso il senso tattico. Loro sono stati bravi nella fase difensiva e hanno giocato alla morte con rabbia e aggressività: il Brescia è una buona squadra e noi potevamo fare meglio sotto l’aspetto del gioco».

«Donnarumma? Sono contento per lui, mi ha sempre dato grandi soddisfazioni e anche ora mi ha ripagato con questo gol che si merita tanto. Lui ha sofferto molto quest’anno e farsi trovare pronto su quel pallone è stato determinante. Se l’è meritato, così come Brignola. Hanno avuto entrambi molte difficoltà a giocare, ma se lo meritavano. Cremonese? Dobbiamo recuperare le energie e lavoreremo molto sotto l’aspetto dei video. Dobbiamo conservare questo entusiasmo per una partita che sarà molto complicata»