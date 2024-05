Il Gazzettino: “La storia si ripete, ancora una volta Venezia-Palermo. Partita sempre carica di tensioni”

La storia si ripete, ancora una volta Venezia-Palermo sarà in tutto e per tutto il più classico dei “mors tua vita mea”

L’edizione odierna de “Il Gazzettino” si sofferma sulla sfida tra Venezia e Palermo per le semifinali playoff di serie B.

Il confronto tra Venezia e Palermo si rinnova in una semifinale play-off per la promozione in Serie A, in una sfida che si preannuncia come un vero e proprio “mors tua vita mea”. La doppia sfida vedrà le due squadre affrontarsi prima al Renzo Barbera e poi al Penzo, in un clima di grande tensione e aspettative.

I Precedenti Stagionali

L’ultimo incontro al Renzo Barbera ha visto il Venezia trionfare con un netto 3-0, una partita in cui Pohjanpalo ha brillato con una doppietta, seguita dal gol di Gytkjaer. Tuttavia, il Palermo ha già dimostrato di poter espugnare il Penzo, come avvenuto in stagione grazie a una tripletta di Brunori che ha assicurato una vittoria per 3-1.

Ricorsi Storici

Le due squadre si ritrovano in semifinale play-off dopo sei anni. Nel 2018, l’andata a Venezia terminò 1-1, mentre il ritorno vide il Palermo prevalere grazie a un autogol di Domizzi. La storia recente è segnata anche dalla vicenda della mancata iscrizione del Palermo per inadempienze finanziarie nel 2019, che portò alla riammissione del Venezia in Serie B.

La Partita di Andata

La partita di andata si giocherà domani sera al Renzo Barbera, con un Palermo in grande forma e sostenuto da un pubblico caloroso. La prevendita per il match ha registrato numeri elevati, con i tifosi rosanero pronti a fare da dodicesimo uomo. Tuttavia, la vendita dei biglietti per il settore ospiti è stata bloccata dalla Lega B per motivi di ordine pubblico, un segnale della rivalità e della tensione che circondano questa sfida.

La Partita di Ritorno

Il ritorno si terrà al Penzo venerdì 24 maggio. Il Venezia spera di capitalizzare il fattore campo per avanzare alla finale, prevista per il 2 giugno. I tifosi lagunari sono già in fermento, con striscioni di supporto apparsi in città.

Tattica e Preparazione Psicologica

Il tecnico del Palermo, Mignani, ha dimostrato di saper motivare i suoi giocatori, che hanno superato brillantemente le difficoltà mentali nelle ultime partite. Sarà fondamentale mantenere questa mentalità vincente e l’approccio aggressivo mostrato contro la Sampdoria.

La semifinale tra Venezia e Palermo sarà una sfida intensa e combattuta, con entrambe le squadre determinate a raggiungere la finale dei play-off. Il Palermo dovrà sfruttare l’entusiasmo del pubblico e la fiducia ritrovata, mentre il Venezia cercherà di sfruttare il vantaggio di giocare il ritorno in casa. In ogni caso, sarà una battaglia che terrà i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.