Brescia fuori dai playoff di serie B, Maran: «Usciamo a testa alta, abbiamo dato il massimo»

Il tecnico del Brescia Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Catanzaro e l’esclusione dai playoff di serie B:

«Dispiace veramente uscire in questo modo, con coraggio e organizzazione stavamo regalando una bella soddisfazione a tutti quei tifosi che hanno deciso di seguirci sin qui. Eravamo a 10 secondi dalla qualificazione, poi abbiamo preso gol e l’inerzia della sfida è totalmente cambiata. Ho tolto Moncini e Bianchi per necessità, ritengo che in quel momento eravamo in pieno controllo della partita e che solo su palla inattiva avrebbero potuto crearci problemi. E’ andata proprio così, siamo rammaricati. Ma non posso dire niente a questi calciatori. Affrontavamo un avversario forte e siamo stati all’altezza del Catanzaro, sul 2-1 per noi avremmo potuto gestire meglio alcune situazioni e ci sono state chance per segnare il terzo e chiudere il discorso. E’ ovvio che, con l’1-3, la storia sarebbe stata diversa. Torniamo a casa a testa alta e consapevoli di aver dato il massimo sia nei novanta minuti regolamentari, sia nei tempi supplementari».