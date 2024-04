Gautieri: «Il Palermo avrebbe potuto sfruttare meglio qualche occasione contro il Parma»

Intervistato da Alessio Alaimo per “TMW” Carmine Gautieri si è espresso ampiamente sul campionato di Serie B, ma non solo anche su A e C.

Ecco alcune sue parole:

«Il Como sta dimostrando di essere la seconda forza del campionato. Dopo il Parma è la squadra che andrà diretta in Serie A. Palermo-Parma? Una partita tra due squadre che hanno provato a vincerla. Il Palermo avrebbe potuto sfruttare meglio qualche occasione. Il pareggio sta meglio al Parma che al Palermo».

«Bari? Strano, davvero. Dopo l’anno scorso non se l’aspettava nessuno. Oggi si trova in fondo alla classifica ed è a rischio. Rispetto all’anno scorso è stata stravolta la squadra. Lo scontro diretto con il Cosenza deciderà tanto. Napoli? Ogni giorno esce un nome…. Ma deve innanzitutto cambiare un bel po di giocatori. Servono calciatori funzionali all’allenatore che arriverà. Ripetere quanto fatto l’anno scorso è difficile».

«Milan? Pioli ha comunque fatto un buon lavoro. In Europa la Roma è stata più determinata ma se andiamo a vedere le annate di Pioli due anni fa ha vinto lo Scudetto, oggi è terzo. Questo allenatore si può discutere poco. Il Milan dovrebbe cambiare un bel po di calciatori, Pioli è un allenatore forte»

«Playoff Serie C? L’Avellino ha sfruttato bene il doppio confronto con il Benevento. Nel Girone A ci sono Padova, Vicenza e Triestina, nel Girone B occhio alla Torres. Saranno bei playoff».