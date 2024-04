Palermo, a fine stagione via lo zoccolo duro: niente rinnovo per 3 calciatori | Tifosi devastati

Brutte notizie in casa rosanero, visto che tre perni della squadra attuale lasceranno il club, per le lacrime della piazza e non solo.

Con la stagione che si sta avviando ormai alla conclusione, il Palermo, conscio che quasi sicuramente dovrà giocarsi ai playoff le proprie chance di tornare dopo anni in massima serie, ha già cominciato a guardare al futuro, anche in chiave mercato.

Di sicuro la composizione della rosa per il prossimo anno dipenderà parecchio anche dai risultati ottenuti in questa parte finale del campionato, ma per quanto riguarda alcune decisioni essenziali, la scelta pare essere già stata fatta ai piani alti della società.

Ad esempio sembra ormai decisa la partenza di tre calciatori che compongono lo zoccolo duro rosanero, i quali non rinnoveranno il contratto e diranno addio alla Sicilia in estate, per la tristezza dei tifosi, che ormai da tempo li vedevano come dei perni fondamentali della squadra.

Un triplice addio per ragioni contrattuali

Quando ci si avvicina alla scadenza del contratto di un giocatore, i club tendono sempre a valutare due strade: una è quella del rinnovo e l’altra è invece quella della cessione, che consentirebbe di incassare dei soldi dai loro addii, evitando così di perderli a parametro zero. Ovviamente il ragionamento in questione viene fatto anche in casa palermitana.

Dopo aver rinnovato qualche giorno fa Jacopo Segre fino al giugno del 2027, ad oggi sono cominciati anche i discorsi per tre calciatori in scadenza nel 2025. Stiamo parlando di Fabio Lucioni, Ionut Nedelcerau e Francesco Di Mariano. Ma al momento non esiste alcuna sicurezza che venga trovato un accordo tra le due parti, visti i molteplici fattori che condizionerebbero la scelta sia dei giocatori che del Palermo.

Permanenza in bilico per i giocatori in questione

Come detto ci sono diverse cause che sancirebbero la permanenza o l’addio dei tre. La prima riguarda sicuramente la valutazione del nuovo tecnico Michele Mignani. Dopodiché anche la promozione ottenuta o meno in Serie A darebbe in entrambi i casi un risvolto diverso per il loro futuro.

Con l’approdo nel massimo campionato italiano il Palermo potrebbe decidere di puntare su giocatori di ben altro livello e già pronti per un palcoscenico del genere. Allo stesso tempo però, anche in caso di mancato salto di categoria i tre rischierebbero di lasciare in favore di un rinnovamento della rosa.