Palermo, il messaggio di Di Mariano ai tifosi: «Grazie per l’affetto, tornerò presto» (VIDEO)

Francesco Di Mariano utilizza i social del club per mandare un messaggio ai tifosi. L’attaccante rosanero ieri, durante il match contro il Parma, ha subito un infortunio che gli ha procurato un taglio e 19 conseguenti punti di sutura per rimarginarlo.

Il calciatore oggi ha anche compiuto gli anni e, appunto, tramite un video sui social ha ringraziato i tifosi per l’affetto e per gli auguri: «Ciao a tutti i tifosi, vi ringrazio per gli auguri e per l’affetto che mi state dimostrando. Tornerò presto e forza Palermo».