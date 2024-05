Calcagno (AIC): «Polito? Chi aggredisce non è un tifoso»

A margine del ‘Gran Galà del Calcio’, a Roma, si è espresso ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com Calcagno il presidente dell’AssoCalciatori. Il presidente si è espresso anche sulla bruttissima vicenda che ha visto il ds del Bari Polito aggredito da alcuni tifosi pugliesi.

«Percentualmente quest’anno ci sono stati situazioni di difficoltà che direi fisiologica. C’è stato in particolare il caso della Pistoiese, ma direi che il sistema adesso ha una sua tenuta fisiologica. Dobbiamo anche ricordarci che per il settore dilettantistico questo è stato il primo anno della riforma, con l’attuazione del decreto 36, quindi penso che sia anche normale entro certi limiti avere qualche difficoltà. Bari e aggressione a Polito? Polito è stato anche un mio compagno di squadra ai tempi dell’Avellino è sono senza dubbio situazioni spiacevoli che non dovrebbero far parte di questo mondo. Chi aggredisce non è un tifoso. Bisogna lavorare sulle nuove generazioni: i ragazzi che oggi giocano nei settori giovanili sono il seguito che questo movimento avrà domani»