Feralpisalò, il ds Ferretti: «Retrocessione? Amarezza e dolore sono tanti»

A margine del ‘Gran Galà del Calcio’, a Roma, si è espresso ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com il direttore sportivo della Feralpisalò, Andrea Ferretti. Il ds è stato premiato come miglior direttore sportivo della passata stagione di Serie C, all’indomani della retrocessione nella medesima categoria.

«Retrocessione? L’amarezza e il dolore sono tanti. È stata una stagione ricca di emozioni, con anche tante soddisfazioni. L’epilogo non era quello che volevamo, ma la stagione ci ha insegnato tanto e da qui ripartiamo con l’idea di costruire una Feralpisalò ancora più forte. Abbiamo la fortuna di avere un presidente importante e forte, che vuole ripartire con entusiasmo. Abbiamo valorizzato giocani di proprietà in un campionato complicato come la Serie B. Dagli errori commessi dobbiamo imparare, con ambizioni e serietà. Al di là della parte sportiva la Feralpisalò ha un’area marketing e comunicazione molto forte che hanno lavorato molto bene e si meritano anche loro la categoria nella quale che abbiamo militato. Sul premio? Bellissima soddisfazione che condivido con la proprietà e con chi mi ha dato fiducia. Speriamo sia solo il primo»