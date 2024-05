Corriere dello Sport: “Il Catanzaro perde pezzi. Vivarini non molla nulla”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Catanzaro e su Vivarini che perde qualche pezzo.

Il Catanzaro si avvicina all’ultima giornata di regular season del campionato di Serie B con diverse preoccupazioni, soprattutto legate alla condizione fisica di molti giocatori chiave. La squadra affronta la Sampdoria in una partita cruciale che potrebbe avere ripercussioni dirette sulla classifica finale e sugli accoppiamenti dei playoff, con la possibilità che le due squadre si ritrovino nuovamente avversarie in quella fase.

La situazione dell’infermeria è particolarmente critica. Giuseppe Ambrosino, uno degli elementi più produttivi del team con 28 presenze, 3 gol e 2 assist, è fuori per un infortunio muscolare alla coscia che lo terrà lontano dai campi per 30-40 giorni, chiudendo di fatto la sua stagione. Questo si aggiunge alle assenze già pesanti di Luca D’Andrea e Andrea Ghion, entrambi operati e non disponibili fino al termine della stagione.

Altre figure importanti come Nicolò Brighenti e i giocatori citati dall’allenatore Vincenzo Vivarini — Oliveri, Donnarumma, Miranda, Vandeputte, Iemmello, e Fulignati — stanno affrontando vari problemi fisici che limitano le opzioni disponibili. Questo costringe il tecnico a gestire la squadra con estrema cautela, dato il rischio di aggravare ulteriori infortuni in un momento così delicato.

La partita contro la Sampdoria si profila quindi non solo come una sfida sportiva, ma anche come un test di resistenza e gestione delle risorse per il Catanzaro. L’obiettivo è cercare di recuperare il maggior numero di giocatori possibili e mantenere un livello di forma che permetta di affrontare al meglio i playoff, nonostante le difficoltà attuali.

In vista del match, la squadra ha previsto sessioni di allenamento leggere, senza doppie sedute, per favorire il recupero dei giocatori. Anche la biglietteria per la partita rimane bloccata in attesa delle decisioni del Gos, aggiungendo un ulteriore elemento di incertezza alla preparazione del match. La speranza per il Catanzaro è che l’esperienza e la resilienza dimostrate durante la stagione possano aiutare a superare questi ostacoli e chiudere l’annata in modo positivo.