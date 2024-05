Corriere dello Sport: “Follia a Bari, aggredito Polito”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su quanto accaduto a Bari con l’aggressione a Ciro Polito.

Salvezza tutta in salita. Ma è vietato mollare. Continua l’incubo retrocessione del Bari che non sa più vincere. Solo 5 pareggi nelle ultime 12 partite. Il Bari di Luigi De Laurentiis sta vivendo una delle stagioni più complicate della sua storia. In 80 giorni è passato dal sogno di riacciuffare i playoff con Iachini all’incubo retrocessione.

Qualcosa da tempo si è rotto. Ma venerdì bisogna fare bottino pieno al Sa Nicola nell’ultima col Brescia di Maran che proprio domenica ha riportato le rondinelle nei playoff battendo il Lecco, ormai in C. Il Bari invece non è riuscito ad andare oltre uno stentato pari sul campo del Cittadella. Ancora una volta nelle partite che contano la squadra non è riuscita a dare il meglio. Ma ora bisogna scongiurare almeno il rischio della retrocessione diretta. E la tensione che c’è attorno alla squadra di certo non aiuta.

Una brutta domenica in campo e fuori. I tifosi avvelenati sulla strada che ha riportato tutti a casa con una grande rabbia per la preoccupante situazione della classifica. Ma in autogrill un gruppetto è andato oltre gli insulti verbali, aggredendo il direttore sportivo, Ciro Polito nella stazione di servizi di Occhiobello, in provincia di Rovigo. Sarebbero volati calci e pugni. Polito era in macchina con la moglie quando è cominciato il diverbio con alcuni tifosi subito sfociato in violenza. Il dirigente del Bari è stato aggredito da quattro teppisti biancorossi. E avrebbe presentato denuncia contro ignoti. Sull’episodio sta indagando la Digos di Bari che aspetta i filmati per fare chiarezza sul deprecabile episodio. Registrati toni accessi tra tifosi, dirigenti e giocatori anche nell’aeroporto di Bergamo, al rientro della squadra in Puglia.

LA CONDANNA DELLA SOCIETA’. «La società del Bari esprime vicina nza e solidarietà al direttore sportivo Ciro Polito vittima nella serata di ieri (domenica, ndr) di una vera e propria aggressione avvenuta, a opera di ignoti, nel post gara di Cittadella-Bari». È quanto si legge in una nota diffusa in mattinata dal sodalizio pugliese. «La società biancorossa condanna con forza quanto accaduto a opera di “vigliacchi” che nulla hanno a che vedere con il tifo barese e con lo sport. In attesa che la giustizia faccia il proprio corso, quando la ragione lascia spazio alla violenza abbiamo già perso tutti», si legge nella nota del Bari Calcio.