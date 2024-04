Ag. Gomes: «A Palermo sta bene ma senza la A potremmo considerare l’idea di approdare altrove»

Intervistato da Alessio Alaimo per “TMW” Rochild Dzabana agente di Claudio Gomes, centrocampista del Palermo, ha parlato in merito al futuro del suo assistito.

Ecco le parole del procuratore:

«Claudio inizialmente non conosceva il calcio italiano, si è ambientato e sta facendo bene. Corini lo ha aiutato a sviluppare le sue qualità. Tocca molti palloni, è sempre nel vivo del gioco. Anche con il nuovo tecnico è a disposizione e sta dimostrando come sempre di essere un professionista. Può giocare in ogni posizione del centrocampo. Futuro? Abbiamo rinnovato con il Palermo l’anno scorso. È molto contento. Il Palermo oggi è la soluzione migliore per Claudio, sarebbe fantastico andare in Serie A con i rosanero. Ma se la squadra non dovesse ottenere la promozione potremmo considerare l’idea di approdare altrove. Ci sono già alcuni club importanti in Europa che hanno chiesto informazioni. Consideriamo Palermo la soluzione migliore, ma senza la A valuteremmo l’opportunità di andare altrove: o nella massima serie italiana oppure in altri club in Europa».