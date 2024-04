È una Serie B da paura, nel pazzo pazzo mondo di playoff e playout. Quattordici squadre restano in bilico tra paradiso e inferno

L’edizione odierna di Tuttosport analizza la serie B e quelle che sono le fasi dei playoff e playout definendolo un campionato da paura.

La Serie B si avvicina al termine della stagione regolare, la situazione per molte squadre rimane incerta, oscillando tra la speranza di promozione e il rischio di retrocessione. Al momento, il Parma sembra quasi garantito per la promozione diretta in Serie A, mentre il Lecco è praticamente condannato alla retrocessione. Alcune squadre, come Palermo e Catanzaro, sembrano aver già assicurato un posto nei playoff, mentre Modena e Reggiana sono in una posizione sicura ma non più in lizza per la promozione diretta.

Playoff e Promozione

Il Parma può celebrare la promozione già nel prossimo turno se vince contro il Lecco e il Venezia perde contro la Cremonese. Questo metterebbe i parmigiani in una posizione irraggiungibile per il terzo posto, grazie anche alla loro migliore differenza reti rispetto al Venezia.

Per quanto riguarda i playoff, ci sono intense lotte per le ultime posizioni disponibili. Brescia e Sampdoria hanno un leggero vantaggio, ma devono ancora guardarsi le spalle da squadre come Pisa, Cittadella e Sudtirol. La Sampdoria, in particolare, avrebbe potuto essere in una posizione migliore senza la penalizzazione di due punti.

La Lotta per la Salvezza

Nella parte bassa della classifica, la situazione è altrettanto tesa. La Feralpisalò affronta una difficile battaglia per evitare la retrocessione e ha il calendario più complicato tra le squadre in lotta. Deve praticamente vincere la maggior parte delle sue partite rimanenti per sperare di salvarsi.

L’Ascoli, dopo un ritiro forzato per concentrarsi meglio sulle prossime partite cruciali, cerca di evitare la retrocessione con il supporto dei suoi tifosi, malgrado alcune recenti turbolenze. Il Cosenza, dopo una vittoria significativa a Reggio Emilia, si è quasi messo al sicuro, mentre la Ternana ha raccolto punti importanti nelle ultime trasferte.

Il Dramma del Bari

Il Bari vive un vero e proprio dramma, passando da una quasi promozione in Serie A a lottare per non cadere in Serie C in meno di un anno. La squadra non ha vinto nelle ultime nove partite, dimostrando quanto sia difficile mantenere la consistenza nel calcio.

Conclusione

Mentre la stagione si avvicina alla fine, ogni partita diventa decisiva, sia per la promozione che per la salvezza. Le prossime giornate saranno cruciali per definire il futuro di molte squadre in questa categoria così competitiva e imprevedibile. La bellezza della Serie B sta proprio in questa incertezza, che mantiene il campionato vivo e interessante fino all’ultimo fischio.