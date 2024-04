Resto del Carlino: “Reggiana, senza Girma l’attacco non gira”

L’edizione odierna de “Il Resto del Carlino” si sofferma sulla gara che la Reggiana giocherà contro il Palermo.

La Reggiana non trova la via del gol da ben 295 minuti, è rimasta a secco nelle ultime tre e vanno aggiunti i 25′ finali di Venezia-Reggiana dopo la disfatta interna contro il Cosenza sarebbe riduttivo parlare di un sala reparto.

La Reggiana coi calabresi è scesa in campo senza mordente offensivo con una fase difensiva inadeguata e senza la cattiveria agonistica giusta. Alessandro Nesta dovrà lavorare sodo in questi giorni per rimettere insieme i cocci del vaso e ritrovare la retta via.

È necessario tornare al gol: perché escludendo il difficile scenario di quattro pari per 0-0 consecutivi cha porterebbero la Reggiana a quota 44 sarà inevitabile ritrovare quella via per la porta che senza l’imprevedibilità di Girma sembra diventare sconosciuta.