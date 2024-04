Resto del Carlino: “Reggiana a Palermo, staccati 243 biglietti”

L’edizione odierna de “Il Resto Del Carlino” si sofferma sulla gara che la Reggiana giocherà a Palermo.

Sabato ore 16.15, la Reggiana giocherà ai «Barbera» di Palermo contro i rosanero per trovare punti vita. La grande notizia è che Nesta ritroverà Bianco dopo la squalifica. La mancanza di Bardi, Sampirisi e Girma però potrebbe pesare, dato che ogni giocatore assente può influenzare l’equilibrio e le strategie di gioco.

È interessante vedere anche l’entusiasmo dei tifosi della Reggiana, con 243 persone che hanno già acquistato i biglietti per seguire la loro squadra a Palermo. Questo mostra un grande supporto e fiducia nei confronti della squadra, nonostante la distanza e la sfida impegnativa. Sarà sicuramente una partita da non perdere, con entrambe le squadre che cercano di guadagnare punti vitali in questa fase del campionato.