Gazzetta dello Sport: “Serie B, la volata playoff per gli ultimi due posti. Ecco la situazione”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” attraverso un pezzo a firma Nicola Binda analizza quella che sarà la volata per gli ultimi due posti ai playoff di B.

Potrebbe sembrare il minimo sindacale: Brescia e Sampdoria ai playoff di B, che c’è di strano? Guardando la storia potrebbe essere così. Il Brescia in questa categoria è di casa li ha già fatti sei volte, vincendoli nel 2010. La Sampdoria è una squadra di A scesa per circostanze avverse in B e l’ultima volta che c’è stata (2012) ha vinto proprio i playoff, che però allora erano solo a quattro squadre e non a sei come oggi.

Ecco, questo allargamento fa proprio al caso loro. Perché oggi si possono qualificare, cancellando così un recente passato molto deludente. Ecco cosa c’è di strano. Un anno fa il Brescia inseguiva la salvezza, è finito al playout, è retrocesso in maniera rocambolesca e poi è risalito in B solo grazie ai disastri della Reggina. La Sampdoria in- vece abbandonava la A tra le incertezze societarie, ha vissuto un complicato passaggio di proprietà e ha affrontato questa stagione senza poter allestire una squadra veramente competitiva, ma solo facendo un mercato di opportunità affidandosi alle idee di Andrea Pirlo. Oggi però il vento è cambiato. Eccome.

Le rivali – Chi insidiare Brescia e Samp? Solo Pisa, Cittadella e Sùdtirol. Chi sta sotto deve. cercare di salvarsi e basta, vista l’aria che tira. Quelle tre però hanno un calendario molto complicato, soprattutto il Cittadella, mentre Pisa e Sudtirol hanno lo scontro diretto. Ci può provare forse la squadra di Aquilani, se troverà quella continuità mal avuta per tutta la stagione. Ma non sarà proprio facile prendere Brescia e Samp.