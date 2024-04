Bari, ancora problemi per l’ex rosa Puscas: verrà operato. La nota

Ancora problemi per l’attaccante ex rosanero George Puscas. Il centravanti non ha avuto una stagione sorridente, dal lato infortuni, e questa volta dovrà essere sottoposto ad un intervento a causa di una frattura scomposta al 4° metacarpo della mano sinistra. A renderlo noto è proprio il club pugliese mediante la seguente nota ufficiale:

“L’attaccante rumeno si è infortunato in uno scontro di gioco contro il Pisa

SSC Bari comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto George Puscas per valutare l’entità dell’infortunio occorso durante la sfida contro il Pisa di sabato scorso hanno evidenziato per l’attaccante rumeno una frattura scomposta al 4° metacarpo della mano sinistra.

In accordo con il Genoa cfc, il calciatore verrà sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura dopo di che si potrà dare inizio al programma personalizzato di recupero per tornare all’attività”.