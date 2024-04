Cremonese, Zanimacchia: «Non so cosa ci abbia messo in difficoltà, ora le partite pesano tanto»

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Zanimacchia. Il calciatore si è espresso soprattutto sul momento di rallentamento da parte della squadra e ha dato il suo parere sulle reali favorite alla lotta promozione, con il campionato ormai agli sgoccioli.

«Non dipende più solo da noi, abbiamo perso punti dal Como quindi adesso dobbiamo solo pensare a quello che faremo, mancano diverse giornate e il tempo di recuperare lo abbiamo: Non so dire di preciso cosa sia stato a metterci in difficoltà, ma abbiamo dimostrato tutto l’anno di avere qualità importanti, e dobbiamo tornare a metterle in pratica, perché ora le partite pesano davvero tanto. Per la promozione diretta vorrei dire che chi fa più paura è la Cremonese, ma se mi dite solo queste tre squadre dico il Parma, il distacco dal Como è di soli tre punti ma è stata la squadra più continua. A ogni modo ce la giochiamo tutte. E pensiamo intanto alla battaglia, per così dire, contro il Venezia: sarà bellissima».