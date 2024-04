Venezia, Gytkjaer: «Vogliamo la promozione diretta, playoff sono troppo tosti»

L’attaccante del Venezia Christian Gytkjaer, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, parlando del percorso dei lagunari. Il calciatore si è espresso anche sulla “lotteria” play-off ma anche sul tecnico Paolo Vanoli.

«Vogliamo vincere tutto, provando a centrare la promozione diretta. I playoff sono troppo tosti! Però sono anche belli, vincere la finale è sempre una grande emozione. Play-off? Ci sono tanti fattori, ai playoff si arriva dopo una stagione lunga, ma chiaramente la posizione di classifica conta: giocare la finale in casa è un aspetto fondamentale, quindi tutti i punti e tutti i gol diventano importanti. Pohjanpalo è in una stagione di forma, spero che continui su questo standard, ma sono soddisfatto anche del mio percorso: per ora ho fatto 10 gol, ma non è finita. Tecnici? In Italia c’è molta tattica, sono due allenatori che lavorano tanto e vogliono vincere sempre, le loro sono sedute impegnative ma il lavoro viene poi ripagato. Promozione? Il Parma ha fatto molto bene, con continuità, ma la B è una categoria molto imprevedibile. Il Como a esempio è cresciuto molto nelle ultime settimane, dovrà ora rimanere dove è ma la nostra speranza è che mollino un po’ il colpo. Noi, a ogni modo, dobbiamo pensare a vincere quelle che sono le nostre di gare, non possiamo abbassare la guardia, anche perché ci aspetta la Cremonese, e Stroppa sa come si fa: tutte e due dobbiamo vincere».