TMW: “Catanzaro, idea Lovisa come direttore sportivo per la prossima stagione”

Come riportato da TMW, in particolare da Alessio Alaimo, il Catanzaro è già proiettato al futuro e ai movimenti dirigenziali del club. nel futuro con ogni probabilità non ci sarà il direttore Magalini, che potrebbe misurarsi altrove, magari più vicino a casa. A tal proposito come già raccontato un’idea porta alla Reggiana.

Tra le idee ci sarebbe Matteo Lovisa, direttore della promozione della Juve Stabia in Serie B e fresco di rinnovo. Il Catanzaro studia le mosse per il futuro.