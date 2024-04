Serie A: Bologna inarrestabile, all’Olimpico Roma sconfitta 1-3. La classifica aggiornata

Termina il match tra Roma e Bologna. Nella prima frazione di gioco gli uomini allenati da Thiago Motta dominano i giallorossi di De Rossi. A sbloccare il match è Al Azzouzi al 14’, prima del raddoppio targato dalla vera stella del Bologna: Zirkzee, che riceve un gran passaggio in area e buca Svilar.

Nella seconda frazione di gioco, la Roma prova a reagire cercando di imbastire una trama offensiva più spregiudicata. I padroni di casa riescono ad accorciare le distanze al 56′ grazie alla rete realizzata da Azmoun. Il Bologna con Salemaekers spegne le speranze giallorosse al 65′ per poi arretrare il baricentro e aspettare gli avversari. La Roma prova ad affidarsi alle giocate di Paulo Dybala ma non riescono a riprenderla. Il Bologna, dunque, passa all’Olimpico per 1-3.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 83

Milan 69

Juventus 64**

Bologna 62

Roma 55

Atalanta 54

Lazio 52**

Napoli 49**

Fiorentina 47

Torino 46**

Monza 43

Genoa 39**

Lecce 35**

Cagliari 32**

Hellas Verona 31**

Empoli 31**

Udinese 28

Frosinone 28**

Sassuolo 26**

Salernitana 15

* una gara in meno

** una gara in più