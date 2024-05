Breda presenta Feralpisalò-Ternana: «Abbiamo un solo risultato a disposizione»

Alla vigilia della sfida contro la Feralpisalò al ‘Garilli’ di Piacenza, la Ternana si giocherà una fetta enorme della salvezza del club umbro in Serie B. Il tecnico Breda è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match, confermando quanto i neroverdi abbiano un solo risultato disponibile.

«In questa partita contano efficacia e risultato. Da un certo punto di vista questa è un premio. Questa partita ha un alto impatto emotivo per tante squadre, in tanti ci giochiamo tanto d’importante. Abbiamo un solo risultato che ci può garantire solo il playout. Per certi punti di vista vorrei non sapere cosa succede dagli altri campi. Nella partita anche la ci saranno momenti forti. Ogni episodio peserà il triplo di altre volte. Dovremo essere concentrati sulla partita e su quello che ci accadrà. Per il resto solo energie sprecate. Motivazione? Gli aspetti sono due: motivazionale e non c’è confronto tra noi e loro. Il problema è che loro sono una squadra in salute pur essendo retrocessi. E’ una squadra che gioca a memoria. Può essere che dia spazio a qualcuno meno utilizzato e può essere un problema. Dobbiamo essere bravi a preparala come una partita normale pur sapendo che gli errori pesano tanto e le opportunità sfruttate. Nel massimo rispetto delle caratteristiche tecnico tattiche della Feralpisalò. E’ partita male ma da un momento in poi ha fatto un campionato importante».