Vanoli presenta Spezia-Venezia: «Abbiamo l’1% di possibilità di salire direttamente»

Alla viglia del match contro lo Spezia, l’ultima della regular season del campionato di Serie B, il tecnico Vanoli si è espresso per presentare il match. Nella consueta conferenza stampa il tecnico si è soffermato sulla possibilità, da parte del club di raggiungere la promozione in Serie A, con il Como nettamente in vantaggio.

«Dobbiamo vivere questo momento con serenità, sappiamo di avere l’1% di possibilità di salire direttamente domani e siamo orgogliosi di essere riusciti a tenere un campionato aperto fino all’ultimo. Come già ho detto per le partite precedenti, finché avremo anche solo una piccola possibilità di vincere vogliamo dare tutto. Sappiamo anche che lo Spezia si gioca un obiettivo molto importante, con una vittoria conquisterebbero la salvezza diretta in un clima infuocato. Mi aspetto una partita inizialmente molto tattica, loro giocano bene e hanno tanti interpreti di qualità come Verde e Esposito che possono essere pericolosi anche sulle palle inattive. Como? Sono sicuro che anche nell’altra partita entrambe le squadre daranno tutto, ma sinceramente noi dobbiamo guardare a noi stessi e pensare a vincere una gara complicata. L’avversario? Lo Spezia forse è la squadra che ci ha messo più in difficoltà nel girone d’andata, gioca anche un buon calcio ma come sappiamo il nostro mondo è influenzato molto dai risultati. Dobbiamo essere fieri del nostro percorso, se siamo qui oggi alla vigilia dell’ultima partita con ancora una chance per salire direttamente vuol dire che è stato fatto qualcosa di veramente grande»