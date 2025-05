Corriere dello Sport: “Pisa, gli occhi del Palermo su Inzaghi. Le ultime”

Il Pisa si prepara a grandi passi alla nuova avventura in Serie A, con idee chiare su più fronti: infrastrutture, organico, mercato e programmazione. Una macchina organizzativa già in moto per non farsi trovare impreparata all’appuntamento con la massima serie.

Secondo quanto riferisce Aldo Gaggini sul Corriere dello Sport, i lavori per l’adeguamento dello stadio Arena Garibaldi inizieranno il 3 giugno, in linea con le normative richieste dalla Lega. Ma è anche sull’organico che la società nerazzurra sta costruendo solide basi.

Allenatore: nodo Inzaghi

In cima alla lista delle priorità c’è la questione allenatore. Nei primi giorni di giugno è previsto un incontro con Filippo Inzaghi, attualmente legato da contratto ma tentato dal Palermo. La volontà di proseguire insieme è forte da parte del club, ma se le sirene siciliane dovessero prevalere, il Pisa non ostacolerebbe l’addio e valuterebbe alternative, anche sul mercato estero.

Rinnovi, riscatti e conferme

La dirigenza ha già blindato diversi uomini chiave: Matteo e Lisandru Tramoni, Gabriele Piccinini, Stefano Moreo e Alessandro Arena hanno rinnovato rispettivamente fino al 2027 e 2028. Stessa scadenza per Antonio Caracciolo, Leonardo Loria e Arturo Calabresi, mentre Simone Canestrelli ha firmato fino al 2029.

Cinque i giocatori per i quali la società potrà esercitare il diritto di riscatto entro metà giugno. A questi si aggiunge il centravanti Henrik Meister, in prestito dal Rennes fino al 31 dicembre. Forte l’intenzione di acquisire Markus Solbakken dallo Slavia Praga. Sicura la conferma di Alessio Castellini dal Catania, mentre è in corso una valutazione su Morutan (Ankaragucu). Più incerto il futuro di Leonardo Sernicola (Cremonese). Non verrà riscattato Oliver Abildgaard dal Como.

Mercato: priorità alla difesa

I primi innesti riguarderanno la retroguardia. Il Pisa punta a chiudere per Giovanni Bonfanti dell’Atalanta, in prestito nella scorsa stagione: l’obiettivo è l’acquisto definitivo, in alternativa il rinnovo del prestito. In arrivo anche altri 2 o 3 difensori.

Tra le novità, l’inserimento in rosa del 20enne Francesco Coppola, protagonista alla Vis Pesaro con 35 presenze e 3 gol. Sul centrale dell’Under 20 sono arrivate offerte importanti (4 milioni) da Tottenham e Lens, ma rifiutate dal club.

Infine, dal fronte mercato trapela l’interesse per Gennaro Borrelli del Brescia, che potrebbe arricchire il reparto offensivo.

Ritiro e precampionato

Il raduno estivo è fissato per il 17 luglio a Morgex, in Valle d’Aosta, con soggiorno a La Salle fino al 31 luglio. Da definire ancora il programma amichevoli, ma l’organizzazione è già in fase avanzata.