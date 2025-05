Corriere dello Sport: “Salernitana, testa alla Samp. Caso Brescia in CF”

OMA – Oggi alle ore 11 si riunisce il Consiglio Federale, e pur non essendo formalmente all’ordine del giorno, sarà difficile evitare il tema più caldo del momento: il caos generato dalla sospensione dei playout di Serie B, il ricorso della Salernitana, e il deferimento del Brescia.

Come riporta Franco Esposito sul Corriere dello Sport, è attesa anche una possibile indicazione sulle date in cui disputare gli spareggi salvezza, mentre il clima resta incandescente su più fronti, sia sportivi che legali.

Brescia, la difesa di Cellino: «Truffati, non c’è alcuna irregolarità»

Il club lombardo, attraverso una nota ufficiale diffusa ieri, ha precisato di non aver ricevuto alcun avviso a febbraio riguardo ai crediti d’imposta usati per il pagamento di ritenute e contributi, poi dichiarati inesistenti. Anzi, il Brescia sostiene di aver ricevuto soltanto il 9 maggio uno “schema d’atto” dall’Agenzia delle Entrate, un documento che «costituisce l’apertura di un contraddittorio, non una formale contestazione».

Massimo Cellino, patron delle Rondinelle, insiste:

«Siamo stati truffati. Siamo in regola con i pagamenti Irpef e Inps».

Una ricostruzione però respinta dalla Procura Federale, che ha convocato il club per l’udienza al Tribunale Federale Nazionale fissata per giovedì 29 maggio.

Salernitana, pressing legale e volontà di giocare

Sul fronte opposto, la Salernitana mantiene alta la pressione. Come sottolinea ancora Esposito sul Corriere dello Sport, in Assemblea di Lega il club di Danilo Iervolino ha definito il comunicato n. 211 – quello che ha sospeso i playout – «inopportuno e inappropriato», contestando al presidente Bedin di aver agito senza consultare il Consiglio Direttivo, violando di fatto l’art. 27 comma 2 dello Statuto, che consente solo una variazione di data e non un rinvio unilaterale.

Nel nuovo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, la Salernitana ha chiesto una pronuncia prima del 10 giugno, per poter eventualmente rivolgersi al TAR. Al momento, con un procedimento pendente nella giustizia sportiva, il club non può ancora costituirsi davanti al TFN.

Ritorno al campo: la squadra si prepara, ma chiede il sostegno dei tifosi

Nel frattempo, la Salernitana guarda avanti: domani pomeriggio è prevista la ripresa degli allenamenti, con la squadra pronta ad affrontare la Sampdoria. La società ha rivolto un appello alla tifoseria affinché la Curva non resti vuota per protesta, ma sostenga la squadra in un momento cruciale.

Anche la Samp, retrocessa sul campo e reduce da tensioni interne e proteste dei tifosi (contestati Niang, Vieira e Coda), prova a recuperare alcuni infortunati chiave come Beruatto, Benedetti, Ioannou e Bellemo.

Resta da sciogliere il nodo Nazionali: Bronn, Hrustic, Lochoshvili e Stojanovic sono attualmente convocati. In particolare, Hrustic (atteso da due sfide di qualificazione mondiale con l’Australia) e Lochoshvili (impegnato in Nations League con la Georgia) si sono detti disponibili a restare, ma servirà l’ok delle rispettive Federazioni.

Il futuro della Serie B e della Salernitana passa anche da qui. Ma oggi, a Roma, potrebbero arrivare le prime risposte.