Corriere dello Sport: “Palermo, nodo portiere da sciogliere in vista della prossima stagione”

PALERMO – Una delle prime questioni da risolvere in casa Palermo in vista della stagione 2025/26 riguarda la porta. Chi sarà il titolare tra i pali rosanero? Le opzioni sono almeno due, ma gli interrogativi restano, anche alla luce dei movimenti previsti nel reparto.

Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Salvatore Sirigu, 38 anni, non rinnoverà il contratto in scadenza, chiudendo così il suo breve ciclo in maglia rosanero. Quanto a Sebastiano Desplanches, convocato con l’Under 21 per il raduno pre-Europeo a Cesenatico, è molto probabile che venga ceduto in prestito per proseguire il suo percorso di crescita.

Il classe 2003, che aveva iniziato da titolare dopo l’infortunio di Gomis alla prima giornata a Brescia, ha perso il posto dopo alcune prestazioni incerte, soprattutto con l’arrivo di Emil Audero tra fine gennaio e inizio febbraio. Una flessione comprensibile per un giovane di prospettiva, ma che non offre ancora sufficienti garanzie nell’immediato.

I nomi sul tavolo

Il Palermo, secondo quanto sottolinea ancora La Rosa sul Corriere dello Sport, sembra orientato a puntare su un profilo esperto per blindare la porta. Le ipotesi principali restano “interne”: Audero, tornato al Como, potrebbe rientrare con una nuova formula rispetto al prestito secco di febbraio, soprattutto se Carlo Osti dovesse essere confermato nel ruolo di direttore sportivo. Il portiere ex Sampdoria ha collezionato tre clean sheet, garantendo solidità nei momenti decisivi.

Occhi puntati anche su Gomis, che dopo il grave infortunio al ginocchio dello scorso agosto è tornato ad allenarsi col gruppo. Il 31enne senegalese, motivato e determinato, punta a riprendersi la titolarità conquistata lo scorso anno prima dello stop.

Uno dei tanti nodi da sciogliere

La questione portiere, tuttavia, è solo una delle tante incognite del Palermo di oggi, ancora privo di una chiara fisionomia. Tutto passerà dalle conferme e dalle scelte future: la conferma di Osti è sempre più probabile, e sarà lui a nominare il nuovo tecnico, dal quale deriveranno poi le valutazioni per la costruzione dell’organico.

Quel che appare ormai certo è l’addio ad Alessio Dionisi, in attesa della formalizzazione della risoluzione consensuale del contratto. Inoltre, nell’allestimento della rosa per la nuova stagione andrà rispettato il limite massimo di 18 giocatori Over 23, un vincolo che condizionerà alcune scelte. Tra i nuovi Over entreranno infatti anche Pierozzi e Ranocchia, classe 2001.

Il cantiere Palermo è aperto. E tra priorità tecniche e incastri dirigenziali, la porta resta una delle caselle chiave da riempire con equilibrio e lungimiranza.