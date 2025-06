Corriere dello Sport: “Palermo, via le voci. Niente Balotelli. Elia e Palumbo in pole”

Il mercato è sempre terreno fertile per voci e suggestioni, ma il Palermo prova a mantenere la barra dritta sul progetto tracciato da Filippo Inzaghi e Carlo Osti. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, è possibile già oggi fare chiarezza su alcuni nomi circolati con insistenza: nessun contatto, ad esempio, con Mario Balotelli. Il club rosanero, infatti, non è alla ricerca di nuovi attaccanti, avendo già un reparto offensivo definito e piuttosto affollato. Anzi, sarà necessario trovare una nuova sistemazione per Giacomo Corona, talento classe 2004, reduce da una buona stagione al Pontedera, e cercato in Serie B da Cesena e soprattutto Reggiana.

Sempre secondo quanto riportato da Vannini sul Corriere dello Sport, perde quota anche la pista che porta a Salvatore Esposito. Non è una questione economica, ma di profilo tecnico: il Palermo cerca centrocampisti con caratteristiche diverse da quelle dell’ex centro regista dello Spezia.

Al contrario, si fa sempre più concreta l’idea Jacopo Palumbo. Il classe ’94, in scadenza con la Ternana, è vicino a diventare il primo colpo ufficiale della stagione. Una trattativa avviata e considerata molto promettente.

Infine, Vannini nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport conferma che il direttore sportivo Osti sta lavorando intensamente anche sugli esterni. A destra piace ancora Salvatore Elia, 25 anni, già transitato da Palermo nel 2022, mentre a sinistra l’obiettivo dichiarato resta Tommaso Augello, 30 anni, reduce da sei stagioni in Serie A e profilo che Osti conosce bene dai tempi della Sampdoria.