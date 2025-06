Corriere dello Sport: “Palermo, il piano mercato prende forma. Inzaghi e Osti al lavoro sul 3-4-2-1”

Il Palermo ha già tracciato la rotta per il mercato estivo. Un piano ben definito su cui Filippo Inzaghi e il direttore sportivo Carlo Osti lavorano da settimane, in perfetta sintonia, come racconta oggi Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport. Si passa ora dalla fase progettuale a quella operativa, con nomi e trattative che – come sempre – possono cambiare volto da un giorno all’altro.

Come spiega Vannini nel Corriere dello Sport, il sistema di gioco scelto da Inzaghi sarà il 3-4-2-1, modulo già utilizzato nella parte finale della scorsa stagione da Alessio Dionisi. Si tratta di una struttura che potrà anche evolversi in un 3-5-2 a seconda delle esigenze, motivo per cui si punta su calciatori duttili, capaci di adattarsi in più posizioni, senza perdere efficacia. La strategia è chiara: costruire un organico con almeno due alternative per ruolo, valorizzando anche i giovani under 23 (nati dal 2002 in poi), in virtù del limite massimo di 18 over in rosa.

Secondo quanto riportato da Vannini sempre sulle pagine del Corriere dello Sport, il Palermo cerca rinforzi mirati: due centrali difensivi (un destro per alternarsi con Diakitè e un mancino under come vice Ceccaroni); due esterni esperti per i ruoli oggi affidati a Pierozzi e Lund; due centrocampisti completi, capaci di unire tecnica e temperamento; e uno o due portieri, a seconda della situazione legata ad Audero. Il club, infatti, sta tentando di riportare il portiere in Sicilia dal Como, ma stavolta puntando a un acquisto a titolo definitivo.

Inzaghi attende il ritiro per valutare dal vivo l’attuale rosa, ma l’identità tattica è già definita. Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, questo mercato sarà decisivo per dare al tecnico una squadra competitiva, con solide certezze ma anche la freschezza di chi vuole crescere.