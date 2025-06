Tommaso Augello si prepara a lasciare il Cagliari a parametro zero. Il terzino classe ’94, in scadenza di contratto, non ha rinnovato con il club rossoblù e valuta ora le proposte per il suo futuro.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, due squadre si sono già fatte avanti: la Cremonese e il Palermo. Entrambe hanno presentato un’offerta concreta al giocatore, che nei prossimi giorni prenderà una decisione.