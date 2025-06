Corriere dello Sport: “Palermo, i sei esuberi che rischiano la rescissione”

Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo ha già delineato gli elementi fuori dal progetto tecnico per la prossima stagione. Si tratta di Nikolaou, Verre, Saric, Vasic, Di Mariano e Roberto Insigne.

Tutti calciatori sotto contratto, ma non più funzionali alle idee del nuovo corso targato Inzaghi-Osti. La società è dunque al lavoro per trovare loro una sistemazione sul mercato o, in alternativa, per giungere a una rescissione consensuale.

Secondo quanto scrive ancora il Corriere dello Sport, sarà questo uno dei nodi da sciogliere prima del ritiro, soprattutto per alleggerire il monte ingaggi e liberare slot utili in lista.