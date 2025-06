Corriere dello Sport: “Corona-Cesena. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Secondo quanto riportato da Beniamino Pescatore sulle colonne del Corriere dello Sport, l’Avellino sta cercando di riportare in Italia Claudio Cassano (21), trequartista scuola Roma reduce da sei mesi negli Stati Uniti con il Chicago Fire. Dopo l’esperienza al Cittadella (42 presenze e 4 reti), il talento pugliese potrebbe firmare un triennale con il club irpino.

Movimenti anche a centrocampo: l’Atalanta è in trattativa con l’Avellino per il trasferimento di Emmanuel Gyabuaa (23), punto fermo della squadra Under 23 nerazzurra (77 presenze, 1 gol e 7 assist).

Il Cesena, invece, ha messo nel mirino Giacomo Corona (21), attaccante del Palermo con cui ha ancora due anni di contratto. Figlio dell’ex bomber Giorgio, Corona è reduce da una stagione positiva in Serie C con il Pontedera (11 gol).

Sempre secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, in casa bianconera si valuta il futuro della porta: dopo l’addio di Matteo Pisseri (33), anche Jonathan Klinsmann (28) potrebbe lasciare, mentre Alessandro Siano (24) è in pole per la conferma.

La Reggiana, invece, ha chiesto al Sassuolo il terzino destro Simone Cinquegrano (21), autore di 38 presenze e 3 reti nell’ultima stagione al Rimini, mentre piace anche Alessio Vacca (20) della Juve Next Gen, seguito anche dalla Carrarese.

In uscita dall’Empoli, Lorenzo Ignacchiti (21) è pronto a rientrare. Intanto la Reggiana lavora ai rinnovi di Paolo Rozzio e Lorenzo Libutti, e guarda con interesse a Gabriele Artistico (23), attaccante di proprietà della Lazio, lo scorso anno tra Juve Stabia e Cosenza.